Royal Jordanian espande i voli verso gli Stati Uniti con una nuova rotta per Washington

Facebook WhatsAppTwitter A partire dal 23 marzo 2025,avvierà un nuovo collegamento diretto da Amman aDulles. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per i viaggiatori, poiché colma il vuoto lasciato da United Airlines su questadopo la sua cessazione avvenuta nell’agosto scorso. La compagnia aerea, che attualmente offre giàper Chicago, New York JFK e Detroit, mira a rafforzare i legami tra la Giordania e gliattraquestaoperazione.Dettagli del nuovo voloIl volo da Amman sarà effettuato due volte alla settimana, sfruttando un aeromobile Boeing 787-8. La decisione didi inaugurare questaè stata accolta con entusiasmo dal presidente e CEO, Samer Majali, il quale ha sottolineato come tale connessione non solo migliori la rete di collegamenti della compagnia, ma evidenzi anche il suo impegno nel creare collegamenti più solidi tra i due paesi.