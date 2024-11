Donnapop.it - Rocco Papaleo con la ex moglie ha un rapporto splendido: il loro legame è indissolubile

Leggi su Donnapop.it

, attore e regista italiano, ha avuto una relazione importante con laSonia Peng, con la quale è stato sposato per moti anni e da cui ha avuto un figlio, Nicola. Nonostante la separazione, iltra i due è rimasto forte e profondo. Laconnessione va ben oltre la semplice separazione, mantenendo unche oggi definiscono ““. Scopriamo meglio cosa significa questo pere ilcon la ex: ecco cosa ha rivelatoha sempre parlato con grande rispetto e affetto della sua ex, Sonia Peng. Nonostante la fine delmatrimonio, l’attore ha più volte sottolineato quanto sia rimasta fondamentale la figura di Sonia nella sua vita. “Il fatto che il mio matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante, resterò legato sempre a lei e resta la scenografa dei miei film“, aveva dichiarato, dimostrando una grande maturità e consapevolezza.