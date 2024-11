Dilei.it - Richard Gere cambia vita, dopo 7 anni negli Stati Uniti si trasferisce in Spagna con la moglie

Leggi su Dilei.it

, icona del cinema internazionale, ha deciso diresettetrascorsicon laAlejandra Silva, l’attore 75enne ha annunciato il trasferimento della sua famiglia in. Una scelta dettata non solo dall’amore per Alejandra, ma anche dal desiderio di avvicinarsi alle radici culturali dellae di offrire un futuro più ricco di esperienze ai loro figli.Una nuova casa per la famiglia-Silvae Alejandra Silva, 41, hanno vissutoultimi duein una lussuosa proprietà in Connecticut, acquistata nel 2022 per 10,8 milioni di dollari. Con sei camere da letto e undici bagni, la residenza era il luogo ideale per crescere i loro figli Alexander, 5, e James, 4. Tuttavia, lo scorso ottobre, l’attore ha venduto la casa per 11 milioni di dollari, segnando la fine di un capitolo e l’inizio di un nuovo viaggio.