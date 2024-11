Quifinanza.it - Rc auto proseguono gli aumenti, le città dove la polizza costa di più

Leggi su Quifinanza.it

Le tariffe delle polizze Rccontinuano a crescere, con un aumento medio del +6% rispetto al 2023. Il dato emerge da un’indagine che ha analizzato quasi 840.000 preventivi in tutta Italia. Sebbene l’incremento sia inferiore rispetto al +27% registrato tra 2022 e 2023, la spesa per l’assicurazionerimane una voce svuota portafoglio per le famiglie italiane, con un premio medio annuale che raggiunge i 656 euro. Dall’indagine risalta un altro dato: le differenze territoriali. Il Sud infatti si conferma l’area più cara del Paese, mentre il Nord registra glimeno marcati.Quanto sono aumentate le polizze Rc?L’analisi di Altroconsumo delinea l’andamento delle polizze Rc. Dal 2012 al 2022 i premi assicurativi per l’Rchanno seguito unante diminuzione, toccando il minimo durante la pandemia, quando la circolazione era ridotta.