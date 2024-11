Ilnapolista.it - Ranieri: «Dybala? Va aiutato, il dolore c’è. Se Juric ha trovato tristezza nello spogliatoio, immaginatevi io…»

Il neo tecnico della Roma Claudioin conferenza stampa per presentare il match tra i giallorossi e il Napoli di domenica 24 novembre ore 18.: «Le squadre cambiano a partita in corso. Sehaio.»Le condizioni di Hummels e?«l’ho visto oggi per i primi 20 minuti. Lasciatemi parlare con lui e con il fisioterapista. Non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene. Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio».Che squadra si aspetta domenica?: «Il Napoli di Conte è in auge e sta facendo bene. Sarà una partita bella e difficile. Per noi e per loro».Pensa che la squadra abbia qualità?«Mi è difficile dire questa squadra ha mentalità o non ce l’ha.