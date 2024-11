Lanazione.it - Ragazzo si indebita per droga, la pusher minaccia la mamma per i soldi

Terni, 22 novembre 2024 - Rilasciava "fattura" nel ricevere i pagamenti dellaternana di 52 anni è stata arrestata dagli agenti della squadra mobile per estorsione e spaccio. Già condannata, deve ora scontare sette anni di reclusione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna riforniva abitualmente diunternano che aveva accumulato con lei un ingente debito. Quando ilnon è stato più i grado di pagare, la spacciatrice non si è fatta scrupolo nel contattare la madre del giovane, una pensionata, chiedendo a lei i. L'anziana per pagare è stata costretta anche a vendere oggetti di proprietà e a ogni versamento lale rilasciava una sorta di ricevuta. Tra minacce e vessazioni, l'anziana non è stata in grado di saldare del tutto il debito del figlio e così si è rivolta alla polizia, mostrando agli agenti le "ricevute" dei pagamenti dellache la spacciatrice le aveva rilasciato.