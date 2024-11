Bergamonews.it - “Questo non è amore”: la campagna della Polizia di stato di Bergamo per il 25 novembre

. Per il 25– Giornata internazionale per l’eliminazioneviolenza sulle donne – ladidirinnova il suo impegno con lacontro la violenza di genere ‘non è’.Lamira a diffondere, attraverso informazione e prevenzione, la cultura del rispetto econsapevolezza. Diverse le iniziative pensate sul territorio per prevenire ogni forma di violenza sulle donne e sulle vittime vulnerabili, anche attraverso incontri dedicati agli studenti.Le donne e gli uominiQuestura nella mattina di lunedì 25saranno all’ospedale di Treviglio. Alle 9 è previsto un breve incontro tra ilre Andrea Valentino e il direttore generale dell’AsstOvest Giovanni Palazzo. In occasionemattinata sarà poi installato un desk in portineria dove i cittadini e le cittadine interessate potranno trovare personale specializzato nella gestione di casi di violenza.