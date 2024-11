Quotidiano.net - Quante sorprese sotto l'albero

NO AL FREDDO, SÌ AL COMFORT La giacca da sci isolante Brilliant Salomon, realizzata con l'86% di tessuto esterno riciclato e con un trattamento idrorepellente privo di PFC, è irresistibilmente confortevole e offre protezione contro il maltempo grazie all’isolamento PrimaLoft Black. Il tessuto traspirante 20K/20K è rivestito con un trattamento DWR privo di PFC per tenere lontani acqua e neve. L'isolamento PrimaLoft Black Eco da 100g trattiene il calore, poi la tessitura a 4 vie permette una vestibilità assolutamente unica. EFFICIENZA E RESISTENZA Il Fenix 8 di Garmin è la nuova generazione di smartwatch adatta per monitorare i parametri del proprio corpo in qualsiasi momento della giornata o tipo differente di allenamento. Tra le novità ci sono un rivestimento e a un’impermeabilità migliorati, un set di funzioni per gli allenamenti di forza specifici e la sezione dedicata alle immersioni (con sensori di orientamento integrati).