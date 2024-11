Tarantinitime.it - Polizia scopre autonoleggio abusivo

Tarantini Time QuotidianoLadi Stato, nell’ambito dei periodici controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo ed al fine di monitorare il corretto svolgimento delle attività commerciali, ha proceduto al controllo di una società di noleggio auto con sede nel capoluogo Jonico.I poliziotti della SezioneStradale di Taranto hanno verificato irregolarità nello svolgimento dell’attività commerciali, riscontrando violazioni nelle disposizioni impartite dal Comune a tutela del corretto funzionamento degli autonoleggi e verificando gravi irregolarità relative alle autorizzazioni commerciali. Il titolare, in possesso di autorizzazioni per procacciare affari nel settore della energia elettrica, avrebbe esercitato il noleggio di veicoli nazionali ed esteri non avendo alcun titolo autorizzativo avendo come sede operativa un distributore di carburanti sito nel centralissimo Viale Magna Grecia, contravvenendo di fatto alla disciplina normativa che regolamenta il settore del noleggio.