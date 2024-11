Gaeta.it - Polemiche e reazioni dopo l’approvazione della norma salva-milano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha sollevato un acceso dibattito tra le forze politiche e i gruppi ambientalistici. Questa legge è stata criticata da esponentisinistra e da diversi comitati civici, accusata di configurarsi come un vero e proprio condono edilizio. Lesi sono susseguite in modo tempestivo, evidenziando le differenze di visione sul futuro urbanisticocittà.La posizione del sindaco Giuseppe SalaGiuseppe Sala, sindaco di, ha commentato lein occasione dell’inaugurazione del mercato solidale in piazza Duomo, evento che celebra i quarant’anni di Exodus. Sala ha espresso il suo punto di vista sulle responsabilità politiche, sottolineando l’importanza di prendere decisioni quale prerequisito per governare.