Picchia il pitbull per strada: arrestato il proprietario

Palestro (Pavia) – Un passante lo ha notato mentre, nelle vicinanze di un bar di via Cavour, stava malmenando violentemente ilche teneva al guinzaglio. Così, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. In pochi minuti, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Robbio. I militari si sono avvicinati all’uomo, M.E., 26 anni, cittadino marocchino con regolare permesso di soggiorno e precedenti di polizia. Il giovane, anziché accogliere la richiesta dei militari di interrompere immediatamente i maltrattamenti al cane, ha prima inveito contro di loro e poi ha tentato di colpirli con calci e pugni. Una situazione che ha generato un certo scompiglio nel centro del paese. A quel punto i militari del tenente colonnello Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia di Vigevano, hanno immobilizzato il 26enne e lo hanno accompagnato in caserma per formalizzare l’arresto con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.