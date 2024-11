Anteprima24.it - Piazza Cavour, il CTU dà ragione al Comune di Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiAnche se il sindaco di, questa mattina, amargine della sua partecipazione ad una conferenza stampa non si è voluto spingere avanti sul futuro di, la buona notizia è tutta nella perizia con la quale il consulente tecnico del tribunale ha confermato che ritorna nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale di, una parte dell’area bloccata dal cantiere, mai realizzato, per la nascita di box sotterranei, sul lungomare di. L’area immediatamente di fronte al palazzo della provincia dipotrebbe ritornare presto, anzi lo è già, nella piena disponibilità e fruibilità del.“Lavoreremo nelle prossime settimane per un progetto di riqualificazione che possa realizzarsi in tempi stretti e che abbiamo già in mente – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Dario Loffredo – siamo soddisfatti di questo primo passo, ovviamente la magistratura continuerà a fare il suo corso e rispetteremo come sempre il suo operato ma già riavere in nostro possesso la prima area di fronte alla provincia è un tassello importante”.