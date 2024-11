Pattinaggio artistico Cup of China 2024 | primo posto provvisorio per Guignard Fabbri e Conti Macii

Leggi su Sportface.it

Tempo di verdetti per il Grand Prix ISU di. La Cup ofdi questo weekend, sesta e ultima tappa di qualificazione di questa importante competizione della prima parte di stagione, determinerà la lista finale dei sei atleti per specialità che si qualificheranno per le Grand Prix Finals in programma a Grenoble dal 5 all’8 dicembre prossimi. Al Chongqing Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing ci sono due coppie di atleti italiani alla ricerca del lasciapassare per Grenoble: i campioni europei in carica di danza su ghiaccio Charlene/Marcoe i campioni d’Europa 2023 di coppie d’Sara/Niccolò.La prima competizione in programma nella giornata di venerdì è stata proprio quella della danza, nella qualehanno iniziato nel migliore dei modi la loro gara conquistando la leadership provvisoria nella classifica dopo la prova della danza ritmica.