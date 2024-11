Gaeta.it - Neve e disagi in Alto Adige: la perturbazione di questa mattina lascia il segno

Facebook WhatsAppTwitter Ladi oggi ha visto l’trasformarsi in un paesaggio invernale, grazie a unache ha portato significative nevicate. I fiocchi bianchi hanno imbiancato non solo le montagne, ma anche le aree urbane della regione.situazione meteorologica, piuttosto inconsueta per il mese di ottobre, ha creatosoprattutto alla viabilità locale. Da Resia fino alla Pusteria, frazioni che non erano certamente preparate per l’arrivo prematuro dell’inverno, si sono registrati problemi di mobilità e sicurezza.Dettagli sulle nevicate e impatti sulla viabilitàNella Val Ridanna, le stime parlano di ben 20 centimetri difresca, mentre nelle valli circostanti le accumulazioni oscillano tra i 10 e i 15 centimetri. A Bolzano, l’inaspettata spolverata diha sorpreso residenti e turisti, creando un’atmosfera invernale ma anche complicazioni.