Napoli-Roma Conte oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi Antonio, alla vigilia della sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A 2024/25 tra. Dopo aver racimolato quattro punti nei tre big match consecutivi contro Milan, Atalanta e Inter, i partenopei guardano ancora tutti dall’alto in classifica. Kvaratskhelia e compagni cercheranno di tornare al successo tra le mura amiche contro i rinnovati giallorossi di Claudio Ranieri, che dopo un inizio di stagione da incubo vedranno il terzo allenatore in panchina in meno di quattro mesi. Il tecnico salentino dovrà essere bravo a infondere fiducia alla sua squadra, in modo da non sottovalutare un avversario ferito ma con diverse qualità.SEGUI LA DIRETTALadi Antoniosi terrà alle ore 14.