Napoli, De Laurentiis pensa al nuovo stadio nell'area est: la risposta del Comune

Il patron azzurro valuta l’ipotesi di un impianto di proprietà, ma arrivano i primi ostacoliIltorna a parlare didi proprietà. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio Destarebbe valutando la costruzione di unimpiantoest della città.L’idea del patron azzurro arriva proprio mentre si discute delPalazzetto dello sport al Centro direzionale. Il quotidiano rivela: “Pronta una nuova legge sugli stadi che magari smuoverà De, ma è tutto da vedere. A oggi il patron sta facendo balenare l’ipotesi di costruire – per l’ennesima volta – unotutto suoest”.Daldi, però, arrivano i primi segnali negativi: “A Palazzo San Giacomo aspettano la mossa del Patron. E fanno filtrare chedel Centro direzionale non c’è posto per costruire unodi calcio.