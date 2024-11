Ilgiorno.it - Mezza Lombardia si sveglia sotto al neve, in montagna si registrano alberi caduti e incidenti

Buona parte dei lombardi si èta venerdì mattina osservando un paesaggio imbiancato a seguito delle abbondanti nevicate che si sono registrate nella notte tra il 21 e il 22 novembre. Le province dove la perturbazione di origine artica ha fatto cadere i primi fiocchi sono Sondrio, Varese, Como, Lecco, Brescia e Bergamo. Su buona parte del territorio, inoltre, si stanno rilevando temperature vicine allo zero. Le principali arterie stradali e autostradali della regione sono comunque rimaste percorribili grazie all’intervento tempestivo dei mezzi spargisale e spazza. Tuttavia, si sono registrati rallentamenti e disagi nelle zone collinari e montane, dove le precipitazioni sono state più intense. La situazione nelle province A Sondrio e Varese, dove sonomediamente oltre 15 centimetri di, con picchi fino a 25 centimetri nelle aree montane, i vigili del fuoco sono usciti per oltre cinquanta interventi per liberare le strade da