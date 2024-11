Lanazione.it - Maltempo Prato e provincia, di nuovo una notte da incubo. Bardena esondata, allagamenti e disagi

, 22 novembre 2024 – Una nuovada(soprattutto a Figline) e(soprattutto a Oste e Montemurlo). E scoppiano le polemiche: “Cosa è stato fatto dopo l’alluvione?”, scrivono sui social e dicono tanti residenti delle zone più colpite, dopo unainsonne con la paura di ricominciare tutto daccapo ogni volta che piove. E non stiamo parlando di precipitazioni caraibiche: nel corso di tutta lasono caduti poco più di 20 mm di pioggia ae poco più di 40 a Vaiano e Montemurlo. A Figline èdila: via di Cantagallo (dal cimitero di Figline fino all'incrocio di via Cerreto e Solano) è stata chiusa e al lavoro ci sono squadre di Consiag Servizi Comuni e del Genio Civile per la ripulitura della strada dai detriti e per il ripristino delle condizioni di deflusso del torrente.