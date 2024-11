Ma è un orrore Grande Fratello Tommaso e il gesto choc con Mariavittoria | pubblico sconvolto

Leggi su Caffeinamagazine.it

“No, ma che fa?”., il ‘brutto’dicon. Il rapporto tra i due ragazzi, in questi ultimi giorni e in particolare dal ritorno di Tommy dalla Spagna, ha attirato l’attenzione del. La loro strana ‘relazione’ oscilla tra momenti di intensa connessione e fraintendimenti che hanno messo a dura prova la loro intesa. Entrambi i concorrenti hanno vissuto una storia complessa, caratterizzata da un’attrazione iniziale che ha portato a baci appassionati, ma anche a discussioni e crisi di fiducia.>> “No ragazzi, ma cosa ho fatto.”., dalla gioia allo sgomento: brutta figura per Federicasi sono avvicinati sin dall’inizio della loro avventura nella casa del. La loro chimica è stata evidente, culminando in un bacio che ha fatto sognare i fan del programma.