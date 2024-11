Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a don Benea: "Sacerdote fino alla fine"

La bara a terra e sopra la bibbia aperta, nella chiesa ‘nuova’ che lui era riuscito a fare realizzare e aprire nel 1981. E attorno la gente di XII Morelli, dove Don Giacintoè nato ed è stato parroco per 38 annial 2001, trovando ieri un ultimo grandeal quale anche il sindaco Edoardo Accorsi non è mancato. Don Giacinto, originario di XII Morelli, si era spento lunedì a 92 anni e ieri,nella Chiesa SS. Trinità da lui edificata pietra su pietra, nei muri e nei cuori. "Qui nella chiesa che ha costruito, con anche il contributo della parrocchia, dsua casa lo accompagniamo nell’altra casa del cielo che lo ha guidato nello spirito – sono state le parole del Cardinale Matteo Zuppi, che ha celebrato le esequie –, la sua fermezza nella fede è ciò che ci rimane come suo testamento.