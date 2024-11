Ilnapolista.it - Luis Jimenez: «Ho giocato almeno tre partite truccate in Italia, prima c’era parecchia mafia»

Intervenuto al podcast ‘Vamo a Calmarno’, l’exre di Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter, Parma e Cesena,, ha rivelato inquietanti retroscena legati ai suoi trascorsi ine aaggiustate e.«Hotre. Questo è accaduto in, ma non posso dirvi con quale squadra. Una cosa del genere, in Cile non mi è mai successa – l’accusa dell’ex calciatore cileno -. Ininveceno moltesistemate,. Oggi meno, anche perché molti ex calciatori e dirigenti sono stati puniti e non lavorano più nel calcio. Per me è stato veramente pesante: ero agli inizi e volevo arrivare al top del calciono».Leggi anche: Izzo condannato a 5 anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa e frode sportivaLe pesanti accuse diracconta due episodi.