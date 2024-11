Ilrestodelcarlino.it - L’oro di Sogliano brilla nel weekend

di Ermanno Pasolini Dopo l’exploit di domenica scorsa con migliaia di persone, tre chilometri di auto parcheggiate a mare e a monte del paese, domani e domenica ci sarà il secondo appuntamento con la fiera del formaggio di fossa. L’attesa più grande è per lunedì quando verrà scoperchiata l’ultima fossa di Brandinelli. Il programma. Domani dalle 15 alle 18.30 musei aperti. Alle 17 in piazza Matteotti: "5 Ristoranti in Piazza": cinque ristoranti soglianesi propongono menù a base di Formaggio di Fossa e non solo, in area coperta riscaldata. In concertonti Sparsi + Molleggiati. Domenica dalle 9 alle 20 mercato d’eccellenze di prodotti tipici e Formaggio di Fossa diDop. Dalle 9 alle 20 in via Piave: Sala Giochi Analogica a cura di Laboratorio Marcone; in via XX Settembre: Laboratori liberi e gratuiti con artigiani e maestri d’arte & mestieri; nel teatro Turroni: "Ricordi di un anno insieme", mostra a cura dell’associazione Fotografica Soglianese.