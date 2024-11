Gaeta.it - Loquis: Accordi strategici e crescita esponenziale per il 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il travel podcastcontinua la sua espansione con nuovi progetti, consolidando la sua presenza nel panorama turistico italiano e internazionale. Dopo le precedenti partnership con To e Hotel, ha recentemente siglato un accordo con Trenitalia, oltre a collaborazioni con musei e tour operator. Grazie al forte incremento delle audizioni,si prepara a dedicarsi a iniziative relazionate all’enogastronomia e ai trasporti. Un anno di successiNelha riportato un quasi raddoppio degli ascolti, arriveranno a 10 milioni rispetto allo scorso anno. Laè attribuita alla qualità dei contenuti, come evidenziato dal direttore commerciale Cristian Iovino. “Il brillante aumento degli ascolti per utente riflette il valore dei nostri prodotti,” ha dichiarato Iovino.