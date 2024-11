Secoloditalia.it - Londra nel caos, evacuato l’aeroporto di Gatwick per un ordigno sospetto. Paura anche all’ambasciata Usa

si è svegliata in allarme. All’alba,di, il secondo più trafficato del Regno Unito, si è trasformato in un campo di emergenza: il terminal sud è statoalle 8:20 per untrovato nei bagagli. La polizia del Sussex, insieme a una squadra di artificieri, ha blindato l’intera area, mentre migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati all’esterno, avvolti in coperte d’emergenza contro il freddo.AIRPORT SOUTH TERMINAL EVACUATEDA “large part” of’s South Terminal evacuated amid a security incident.Express trains not stopping. Travelers urged to delay journeys. Emergency services on-site.Source: Sky News#Airport. pic.twitter.com/TAUBXnlj0K— Info Room (@InfoR00M) November 22, 2024Airport advises passengers to check flight statuses with their airlines due to a security incident at the South Terminal, bomb disposal team are onsite.