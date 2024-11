Lopinionista.it - “Lo Schiaccianoci” in scena al Teatro Arcimboldi Milano: date 2024

– Dopo le 6sold out del 2022 e del 2023, a grande richiesta, torna lodell’Accademia Ucraina di Balletto, per festeggiare l’atmosfera del Natale, con lo spettacolo iconico per eccellenza, quello che è di tradizione per tutte le feste di dicembre.Per la grande richiesta di biglietti, è stata aggiunta la pomeridiana di sabato 7 dicembre, inizialmente non prevista, portando a tre gli spettacoli in cartellone:Sabato 7 dicembre: doppio spettacolo, ore 17.00 e ore 21.00Domenica 8 dicembreore 16.00Anche quest’anno, dunque, si rinnova l’appuntamento degli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto al TAM, proprio con il balletto classico del periodo Natalizio riproposto nella versione più tradizionale secondo la tecnica e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina.