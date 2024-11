Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro stellare tra le favorite allo scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella nona giornata del campionato di Serie A1ditra Veroe Imoco. Si tratta di unotra due big candidate al titolo.Una sfida delle grandi occasioni: si tratta della riedizione della Supercoppa disputata a settembre e vinta daper 3-2 e della riedizione della finale di Champions League dello scorso marzo, vinta sempre daper 3-2. La corazzata veneta si trova in testa alla classifica con 27 punti ottenuti grazie a tutte vittorie in tre o in quattro set. Inseguecon 22 punti, incappata finora solo nella sconfitta contro Novara., dominatrice indiscussa delle ultime stagioni, arriva a questo confronto con un vantaggio in più.