Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: uno-due Mercedes nella FP1, Leclerc 4°, Sainz 6°. Alle 7.00 la FP2

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.37 Qualche difficoltà per la Red Bull con Verstappen a oltre un secondo dalla vetta e tanto da migliorare sulla pista di Las.04.36 La Ferrari ha confermato di trovarsi bene su questa pista e, anche sul passo gara, nei pochi giri messi a segno, ha fatto capire di essere in forma. Discorso diverso per le McLaren che hanno segnalato un po’ di graining nei primi giri delle simulazioni.04.35 Si chiude, quindi, la FP1 con la doppietta. Ottime risposte per Hamilton e Russell che hanno sfruttato la parte finale del turno con la pista più gommata per spingere nel migliore dei modi.04.33 RIEPILOGO TEMPI FP11Lewis Hamilton1:35.00132George Russell+0.39633Lando Norris+0.95344Charles+1.00645Max Verstappen+1.