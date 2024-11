L’indagato per spionaggio a favore dei russi | Li ho adescati io per poterli infiltrare

Leggi su Open.online

Si chiama Pericle Santoro, è un immobiliarista monzese di 34 anni e deve fronteggiare l’accusa didellaa. È infatti uno dei due imprenditori accusati a Milano di aver violato l’articolo 246 del Codice Penale. Ovvero corruzione del cittadino italiano da parte di uno straniero. Aggravato dall’articolo 270 bis, ovvero le finalità di terrorismo eversivo. I servizi segreti, secondo l’indagine, gli hanno affidato il compito di catturare immagini di strade e piazze nelle città, mappare zone grigie di caserme e siti militari. A Milano e a Roma. Ma anche ad Aviano. E anche di fotografare persone di loro interesse. Ma lui dice di non aver mai collaborato con i. Anzi. Sostiene di averlicon false promesse per ottenere informazioni sulla guerra in Ucraina.