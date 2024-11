Lettera43.it - L’ex Serie A Jimenez: «Partite truccate quando ero in Italia»

Leggi su Lettera43.it

Pesanti accuse da parte di Luisal nostro calcio. Il 40enne cileno, che nella sua carriera ha militato per più stagioni inA, ha raccontato di aver giocato almeno trecombinate. «In Cile qualcosa del genere non è mai successo», ha detto il Mago, suo soprannome in campo, al canale YouTube Vamo a Calmarno. «Lì invece molteerano. C’era molta mafia, oggi meno perché tante persone tra cui ex calciatori e dirigenti sono stati puniti e non possono lavorare più nel calcio. Per me fu veramente pesante». Proseguendo nel suo discorso, il cileno ha citato due episodi che lo avrebbero coinvoltomilitava nella Ternana, nell’epoca pre Calciopoli. In seguito, ha giocato anche con Fiorentina, Lazio, Parma, Inter e Cesena prima di lasciare il nostro calcio.shock: «Atalanta-Ternana del 2003 doveva finire in pareggio»centrocampista della Nazionale cilena, con cui ha giocato 33e segnato quattro gol, ha citato un episodio in particolare all’epoca della Ternana.