Ilfattoquotidiano.it - Laura Ziliani, ergastolo per le figlie e il fidanzato di una di loro: uccisero la donna “per gratificare l’ego”

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato l’per Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, già condannati in primo grado alla massima pena per l’omicidio di, ex vigilessa di Temù e madre delle due giovani. Tutti e tre (Milani era ildi una delle due sorelle e amante dell’altra), secondo i giudici, l’8 maggio 2021la vittima non per soldi o per odio, ma per “del gruppo e celebrare adeguatamente la coesione” dei suoi componenti. “Il processo d’appello si è chiuso come doveva andare. Dispiace solo che anche oggi è stata un’occasione persa per sentire delle scuse”, ha dichiarato l’avvocato di parte civile Piergiorgio Vittorini, che rappresenta la terza figlia – disabile – della vittima. Nessun commento a parte dei difensori se non un “speravamo in una nuova perizia psichiatrica” che si è lasciato sfuggire uno dei legali dei condannati, che erano presenti in aula alla lettura del dispositivo e che hanno lasciato il Tribunale a testa bassa.