Ilgiorno.it - L’alba di follia a Milano di un pilota della scuderia Ferrari. La serata in discoteca finisce con due denunce

– Lain un locale con un amico. L’uscita attorno alle 5 di ieri e il tentativo (non riuscito) di fare manovra per andar via in macchina. Il controllo dei carabinieri. Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.in caserma e la doppia denuncia. Sono le sequenze più significativenottata divissuta dal ventitreenne belga Gilles Renmans,professionista che tra il 4 maggio e il 27 ottobre scorsi ha partecipato al campionato italiano di Gran Turismo (cinque appuntamenti in tre tappe tra Misano, Mugello e Monza) al volante di una488 Challenge Evo con il team Double TT Racing. Siamo all’angolo tra via Moscova e largo la Foppa, all’esterno di una nota. Stando a quanto ricostruito, Renmans esce in compagnia di un coetaneo all’orario di chiusura e si dirige verso la Bmw Serie 2 intestata all’amico connazionale.