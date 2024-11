Quifinanza.it - Lagarde spinge l’unione dei mercati dei capitali Ue, cos’è la soluzione della Bce alla crisi

Durante un intervento allo European Banking Congress a Francoforte, la presidenteBce Christineha rilanciato la proposta di riforma deideidell’Ue. Si tratta di una maggiore integrazione europea del modo in cui funzionano le banche, che verrebbe uniformato in tutti i Paesi, sotto il controlloBanca centrale europea.Per i risparmiatori questo significherebbe un accesso più semplice aifinanziari europei, con nuovi strumenti per gestire il proprio patrimonio. Per le aziende, in particolare quelle innovative che cercano investimenti, la Capital markets union (Cmu) permetterebbe di trovare nuovi finanziamenti e di non doversi rivolgere, come spesso accade, al mercato statunitense.rilanciadeidiLa presidenteBanca centrale europea Christineha rilanciato, durante il European Banking Congress a Francoforte, la riforma deideieuropei, anche nota come Capital markets union (Cmu).