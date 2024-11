Lanazione.it - La violenza dilaga anche a Firenze, 3 donne al giorno chiedono aiuto. E i casi aumentano

, 22 novembre 2024 – Più di trealsi rivolgono ai centri antidi. E’ uno dei dati che racconta l’emergenza che si vivein provincia, un’emergenza che in Toscana, nel 2023, ha visto purtroppo 6 femminicidi che hanno portato a 140 il numero complessivo dal 2006. Sono invece 36 quelli registrati anegli ultimi 17 anni (in 28sono state ucciseitaliane, in 8 straniere). Non solo, sono state 4.540 leche si sono rivolte a un centro antiin Toscana nell’ultimo anno e 1.265 in città con un incremento del 14.4% rispetto al 2022 (quando erano state 1.106). In buona sostanza, più di treall’anno scorso ahanno chiesto. Sono questi alcuni dei numeri più significativi del sedicesimo rapporto sulladi genere in Toscana realizzato dall’Osservatorio sociale regionale, ma purtroppo non sono gli unici a fotografare un dramma quotidiano.