La donna più alta del mondo 215 metri incontra quella più bassa 63 cm | A volte è stato difficile guardarci negli occhi L’incontro da Guinness World Record

Ilfattoquotidiano.it - La donna più alta del mondo (2,15 metri) incontra quella più bassa (63 cm): “A volte è stato difficile guardarci negli occhi”. L’incontro da Guinness World Record

“A, a causa della nostra differenza di altezza, ma èfantastico”. Con queste parole, la 27enne turca Rumeysa Gelgi, lapiùdel(2,15), ha commentatocon Jyoti Amge, lapiùdel(62,8 centi). Le due donne, entrambe detentrici di un, si sonote per la prima volta giovedì 21 novembre all’Hotel Savoy di Londra, in occasione dels Day 2024.“Abbiamo tante cose in comune: entrambe amiamo il trucco, la cura di noi stesse e le unghie”, ha aggiunto Gelgi, affetta da sindrome di Weaver, una malattia che causa una crescita accelerata. Amge, attrice indiana nota per la sua partecipazione alla serie tv “American Horror Story“, soffre di acondroplasia, una forma di nanismo.