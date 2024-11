Ilfattoquotidiano.it - Jennifer Garner dice basta: “Nessun contatto con Jennifer Lopez, è stufa di essere usata come pedina tra lei e Ben Affleck”

“non desidera più” entrare incone comunicherà con la cantante solo se si tratta di questioni inerenti i propri figli. È il Dailymail a riportare la voce di corridoio che vuole la 52enneesausta nell’stataunadurante la rottura del matrimonio tra lae il suo ex marito Ben.Oramai ad Hollywood tutti sanno che nei mesi precedenti all’ufficializzazione del divorzio tra la cantante e, laaveva adottato il ruolo di “consulente matrimoniale” per la coppia in difficoltà, con alcuni amici che temevano che fosse stata costretta a fare da mediatrice.ha ora scelto di prendere le distanze dae di mantenere qualsiasi interazione focalizzata esclusivamente sui bambini all’interno della loro famiglia allargata.