Istat ' in calo matrimoni-67% nel 2024 Su le unioni gay'

Quotidiano.net - Istat, 'in calo matrimoni,-6,7% nel 2024. Su le unioni gay'

Nei primi otto mesi delc'è stata una diminuzione deirispetto allo stesso periodo del 2023, con undel 6,7%. Lo afferma l'sottolineando che si tratta di un dato che conferma ilgià registrato nel 2023, quando si sono celebrati in Italia 184.207, il 2,6% in meno rispetto al 2022. Ireligiosi presentano unconsistente rispetto all'anno precedente (-8,2%), accentuando una tendenza alla diminuzione già in atto da tempo. Sono in aumento, invece, letra partner dello stesso sesso: +7,3% rispetto all'anno precedente. Di queste, il 56,1% riguardatra uomini.