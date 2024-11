Sport.quotidiano.net - Inzaghi: "Non avremo Moreo e Tramoni, ma questa è un'opportunità"

Pisa, 22 novembre 2024 – Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Filippoha anticipato i temi della sfida di domani contro la Carrarese. Di seguito le sue dichiarazioni Vedendo i numeri la Carrarese, nelle tre gare giocare al Dei Marmi, ha fatto molto bene. Segna relativamente poco, ma ne ha subito solo uno. Che partita sarà, considerando anche il campo sintetico? “Le partite in Serie B sono tutte difficili, ma non voglio scuse, dobbiamo andare a fare la nostra partita. Che sia di sciabola o fioretto dobbiamo giocare come sappiamo, mantenere lo stesso spirito. Abbiamo delle assenze, ma dev’essere un’. Mlakar, Arena e Vignato ci faranno vincerepartita insieme agli altri. Uno svantaggio sarà la mancanza del tifo organizzato, ma domani verranno in albergo a trovarci e ne siamo felici.