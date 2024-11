Gaeta.it - Infortunio per Martin Payero: il centrocampista argentino dell’Udinese fa i conti con un trauma

Il mondo del calcio è sempre caratterizzato da alti e bassi, e il recentedi, si inserisce in questo contesto. Durante un allenamento, in preparazione della partita di lunedì contro l'Empoli,ha subito unche ha colpito il legamento collaterale mediale del ginocchio destro, costringendolo a un periodo di recupero. La notizia ha destato preoccupazione tra i tifosi e il club friulano, che già guarda al futuro senza il suo giocatore chiave.Dettagli sull'e la diagnosiIl club ha comunicato cheha riportato un'elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Questo tipo di, anche se non particolarmente grave, richiede attenzione e un'adeguata riabilitazione per evitare ricadute.