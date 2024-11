Calciomercato.it - Il presidente del Como ‘chiama’ Totti: “Ci farebbe piacere se…”. Poi esalta Belotti

Leggi su Calciomercato.it

Suwarso ha parlato anche di Nico Paz nel corso del Social Football Summit, evento di cui Calciomercato.it è stato media partnerIldelè uscito allo scoperto in merito alle indiscrezioni di calciomercato che davano e danno il club lariano interessato nientemeno che a Francesco, il quale ha manifestato l’intenzione di tornare a calcare i campi da calcio quasi otto anni dopo il ritiro.Ildelchiamaed(CM.IT/LaPresse) – calciomercato.it“È bello che la gente parli del, ma spesso molte voci non corrispondono alla realtà – le parole al ‘Corriere dello Sport’ con cui, Mirwan Suwarso, chiude le porte all’ingaggio dell’ex capitano della Roma – Noi non abbiamo mai parlato con lui, ma se vuole venire a vedere una nostra partita ed incontrarci cisicuramente”.