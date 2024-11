Ilfoglio.it - Il partito di Meloni sconfessa i piani sul nucleare del governo Meloni

Alla fine il tappo è saltato. Dopo aver evitato per mesi di esprimersi con chiarezza sul ritorno dell’energiain Italia, ilpiù scettico della maggioranza, quello della premier, è uscito allo scoperto con una posizione riassumibile così: rilanciamo il, ma solo quello che non esiste. Le parole più chiare sono quelle del decano di FdI Fabio Rampelli. “Sono contrario, è la nostra posizione storica”, ha detto il vicepresidente della Camera al quotidiano specializzato Staffetta Quotidiana, riferendosi ai mini reattori di cui parlano i ministri di. “Sarà difficile collocarli sul territorio – ha aggiunto, demolendo il piano del– perché non sono assolutamente graditi”. La linea del, emersa nella due giorni degli Stati generali dell’ambiente e dell’energia, è quella di concentrarsi sulla fusione, come ha sottolineato anche il responsabile Energia di FdI, l’europarlamentare Nicola Procaccini.