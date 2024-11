Lanazione.it - Il distretto piace ai colossi. Concerie, nuova acquisizione. Henan Prosper prende Ausonia

Leggi su Lanazione.it

Un’altra importanteneldelle, eccellenza toscana nel mondo della pelle made in Italy e tassello strategico della filiera della moda internaizonale.& Colomer Moda Co., Ltd, attraverso la sua controllata spagnola Colomer 1792 S.l.u., ha acquisito l’intero capitale sociale diSrl, storica azienda del, fondata dalla famiglia Donati, è un punto di riferimento nel settore, che fornisce pelli pregiate a rinomati brand della moda e del mobile di lusso. L’operazione – spiega una nota – consolida la posizione del gruppo, leader globale nell’industria della pelle con oltre 11mila dipendenti nel mondo, rafforzandone ulteriormente la presenza nel mercato italiano. Bernoni Grant Thornton ha affiancato Colomer 1792 S.