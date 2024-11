Iodonna.it - «Il cibo è il sintomo, la malattia si annida dentro di noi e nel nostro sentire»

Non è ilil mio disturbo alimentare. Ambra Angiolini torna a parlare di una problematica dolorosa ancora troppo diffusa e che conosce bene perché ha vissuto e provato sulla sua pelle, i disturbi del comportamento alimentare (Dca). E lo fa lanciando una nuova campagna il cui slogan dice già tutto: «È tempo di parlarne e raccontarne in modo e maniera diversa» dice al cinema Anteo di Milano dove ha presentato la nuova campagna, realizzata insieme all’attrice Beatrice Fiorentini, all’associazione Animenta che si occupa di disturbi alimentari, alla figlia Jolanda Renga e al cantante Matteo Alieno. Ambra Angiolini, dietro le quinte delservizio fotografico X Leggi anche › Disturbi alimentari: testimonianza di una rinascita › Disturbi alimentari e tagli dei fondi: che cosa cambia per pazienti e famiglie? Ambra Angiolini e la bulimia: «Mi ha salvata mia figlia Jolanda»L’ex stellina di Non è la Rai aveva tra i 15 e i 16 anni quando ha iniziato a soffrire di bulimia.