Il castello di Windsor si prepara al Natale | regale ma sostenibile

Un enorme albero alto più di 6 metri e un altro di più di quattro e mezzo: è tempo di addobbi aldi. La residenza reale nel Berkshire si veste a festa per l’arrivo del. E lo fa con un occhio alla sostenibilità, come da tradizione. GUARDA LE FOTODaniel Craig, Helen Mirren, Jennifer Lopez e le altre star al cospetto deiAldisi accende la magia delL’albero vero che svetta maestoso nella St George’s Hall, ricoperto da 3 mila lucine, proviene dal vicino Home Park e sarà ripiantato dopo le festività natalizie. Le decorazioni sono riciclate, riutilizzate anno dopo anno: «Quest’anno qui abbiamo scelto il rosso e l’oro per esaltare la magnificenza reale», ha spiegato la curatrice del Royal Collection Trust Kathryn Jones.