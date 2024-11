Lanazione.it - Il carcere “disumano”. “Detenuto da trasferire se non fanno i lavori”

Firenze, 22 novembre 2024 – In cella a Sollicciano senza acqua calda, senza riscaldamento, tra le cimici. Il tribunale di sorveglianza emette un’altra ordinanza severissima contro il”: il giudice Susanna Raimondo ha infatti accolto gran parte delle doglianze presentate dall’avvocato Gianni Salocchi per conto di un suo assistito (I.P., un “definitivo“ che ha già passato circa tre anni dietro le sbarre) e ordinato all’amministrazione penitenziaria di intervenire sulle carenze ormai croniche. Entro sessanta giorni, ildovrà assicurare “la ripresa degli interventi già programmati di efficientamento energetico e sostituzione degli infissi, di manutenzione delle coperture e delle facciate”, dovrà provvedere alla “realizzazione delle dorsali degli impianti idrico-sanitari in vista dell’adeguamento dei servizi igienici”, e completare la “centrale idrica di accumulo e gruppo spinta” oltre che intervenire alla “manutenzione cucina 1”.