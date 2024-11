Top-games.it - I 5 horror che non avete giocato

I survivalaffascinano da sempre ogni videore, da quello temerario a quello che si spaventa per qualsiasi cosa. Nonostante la paura non possiamo fare a meno di esserne attratti. Però oltre ai classici che tutti conoscono, ci sono alcuni titoli che meritano di essere riscoperti e giocati, anche se alcuni non hanno mai visto la luce al di fuori del Giappone. Ecco i 5che non.Mizzurna Falls, uno degliche nonUscito nel 1998 sulla prima PlayStation, Mizzurna Falls è stato ingiustamente relegato al solo territorio nipponico privando così il resto del mondo di uno dei titoli più affascinanti per la prima ammiraglia Sony. Ambientato in una località del Colorado, la storia ruota attorno alla scomparsa di una ragazza che farà emergere tutti i segreti oscuri della cittadina americana.