Hit Parade, Linkin Park tornano ed esordiscono al top

con il disco From Zerodirettamente al primo posto della classifica Fimi-Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana dal 15 al 21 novembre. Nella nuova formazione c'è Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, e i nuovi membri Emily Armstrong (della band Dead Sara) come co-vocalist e Colin Brittain (autore/produttore di canzoni per G Flip, Illenium, One OK Rock) come batterista. Saranno in Italia live agli I-DAYS a Milano il 24 giugno unico concerto nel nostro paese dopo otto anni di assenza. Al secondo posto della Hitsale dal 17/o Capo Plaza con Ferite (Deluxe edition), al terzo Olly con Tutta Vita a seguire stabile Lazza con Locura. Segue Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo, stabile al sesto posto Anna con Vera Baddie e guadagna una posizione Geolier salendo al settimo posto, con Dio lo sa.