Gli italiani sono sempre più vecchi e sempre più soli

Un paese che sta inando, un paese di sonnambuli che restano inermi davanti ai presagi e in cui si fanno strada paure generalizzate: dal tracollo economico, all’ambiente, alla guerra mondiale. È una fotografia preoccupante e inquietante per l’Italia quella scattata dal cinquantasettesimo rapporto del Censis dove al centro c’è il peso del calo demografico (nel 2050 l’Italia avrà perso complessivamente 4,5 milioni di residenti e la flessione demografica sarà il risultato di una diminuzione di 9,1 milioni di individui con meno di sessantacinque anni e di un aumento di 4,6 milioni di over sessantacinque). Si tratta di cambiamenti che modificano anche i desideri della popolazione che non è più alla conquista dell’agiatezza, ma alla spasmodica ricerca di uno spicchio di benessere (il novantaquattro per cento rivaluta la felicità che deriva dalle piccole cose di ogni giorno come il tempo libero e gli hobby e oltre l’ottanta per cento è molto attento alle relazioni personali).