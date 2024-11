Ilnapolista.it - Fonseca: «Questa squadra si rilassa contro le piccole, ho provato a mandare un messaggio prima di Cagliari»

Paulo, allenatore del Milan, in conferenza stampa presentare la partita tra Milan e Juventus, valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domani alle 18:00 a San Siro. Le sue parole riportate da Tmw.Leggi anche: Milan-Juventus, quale partita scudetto: è sfida per non buttare la stagione nel water (Ziliani ha ragionissima): «Domani è decisiva? No, è importante»Alla Juve manca Vlahovic«La Juve si sa adattare bene ai giocatori disponibili. Non so se giocherà Weah, lui lo conosco bene perché ha lavorato con me non da attaccante, ma avranno intenzioni diverse rispetto a quando c’è Vlahovic. Weah è molto veloce nella profondità, sarà diverso e magari dobbiamo fare attenzione a questi movimenti in profondità di Timothy e non al lavoro spalle alla porta».Che caratteristiche ha Sinner? Le vorrebbe anche nella sua?«È stato un piacere sostenere un milanista come Sinner.