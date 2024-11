Quotidiano.net - Fincantieri, corsi d'italiano per lavoratori stranieri indotto

Abbattere le barriere linguistiche per rafforzare l'integrazione dei. E' lo scopo deidi lingua italiani perdelle ditte dell'degli stabilimenti di Monfalcone e Sestri Ponente, cominciati questa settimana e finanziati dalla Fondazione. Isi svolgono negli spazi aziendali e sono strutturati per l'ambito professionale e sociale. L'iniziativa rientra nel programma everyDEI di. Il progetto nasce per supportare ia sviluppare capacità comunicative che vadano oltre l'ambito professionale per favorirne l'inclusione. Il percorso formativo prevede un approccio pratico, focalizzato sulla comunicazione orale per le interazioni quotidiane e sulla comprensione delle istruzioni operative e sulla gestione della documentazione di base.