Fedez ecco ‘Pulp Podcast’ con Mr Marra | lunedì 25 novembre prima puntata

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –lancia il nuovo podcast con Mr., si parte25con laonline. Archiviata l’esperienza con ‘Muschio Selvaggio’, il rapper svela il nuovo format intitolato. Il lancio sui social è accompagnato da un trailer, con una sigla rap dello stesso. Lad’esordio sarà disponibile su YouTube dalle 14 di25. Ogniavrà uno o più ospiti che si confronteranno con i due conduttori. Il nuovo podcast nasce dopo che, non senza polemiche e strascichi legali, il rapper ha dovuto abbandonare ‘Muschio Selvaggio’ all’ex socio Luis Sal.è un progetto totalmente nuovo per. Ma non sarà da solo, accanto al rapper ci sarà Mr., con il quale aveva iniziato una collaborazione pocodel distacco da Muschio Selvaggio, avvenuto a causa di alcune divergenze professionali con lo youtuber Luis Sal.